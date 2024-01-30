İddia: Menzil'den bakanlığa liste gitti, iki kişi emniyet müdürü olarak atandı

İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre, AKP, Menzil'den gelen listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı’na iletti. Menzil’in koruduğu iki daire başkanı, Marmara Bölgesi’ndeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı.

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İddia: Menzil'den bakanlığa liste gitti, iki kişi emniyet müdürü olarak atandı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişiminin ardından Menzil Şeyhi Saki Erol’dan AKP Genel Merkezi’ne 10 kişilik bir liste gittiği iddiasını köşesine taşıdı. Saymaz, “AK Parti, listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı’na iletti. Menzil’in koruduğu iki daire başkanı, Marmara Bölgesi’ndeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı” diye yazdı.

Saymaz’ın iddiayı köşesinde şöyle aktardı:

“İddiaya göre... Süleyman Soylu, 28 Mayıs’tan sonra İçişleri Bakanlığı’nı terk ederken, yakın çalıştığı daire başkanlarının tayini bekleniyordu. Bilhassa ülkücü - Menzilci diye bilinen ikisinin... Ancak Menzil Şeyhi Saki Erol’dan AK Parti Genel Merkezi’ne 10 kişilik bir liste gitti. Listeyle birlikte “Bunlar bizim arkadaşlarımızdır. Soylu ile bağlantılı değil, bizim referansımızla göreve getirildiler. Bir mağduriyet yaşatılmasın” diye haber gönderildi. AK Parti, listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı’na iletti. Menzil’in koruduğu iki daire başkanı, Marmara Bölgesi’ndeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı.”

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Menzil İçişleri Bakanlığı AKP
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