"İçki içiyorum" diyenlerin sayısı yükseliyor: "AKP iktidarında toplumun daha muhafazakarlaştığı tezi pek doğru değil"

Ertuğrul Özkök, T24 için kaleme aldığı yazısında, "Çoğumuzun kafasında şu soru var; Yirmi yıllık AKP döneminde Türkiye daha mı muhafazakarlaştı? Mesela Türkler eskisine göre daha az mı içiyor?" sorusunu yanıtladı.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği'nin (TÜRYİD), kuruluşunun 20’nci ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılı dolayısıyla düzenlediği baloya katılan Özkök, burada öğrendiklerini aktardı. "Katılımcılar arasında Türkiye alkollü içki sektörünün önde gelen yöneticileri de vardı." diyen Özkök, "İçki sektöründe ve Türk halkının alkollü içki tüketiminde çok ilginç gelişmeler var." ifadelerini kullandı.

"İÇKİ İÇİYORUM" DİYENLERİN SAYISI YÜZDE 30'A ÇIKTI

Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Öyle anlaşılıyor ki, pandemi insanların içki alışkanlıklarını değiştirmiş.

Pandemi öncesinde, yani 2020 yılında, Türkiye’de yapılan araştırmada “İçki içiyorum” diyenlerin oranı yüzde 18-20 civarındaymış.

Bu oran pandemi sırasında yüzde 30’a çıkmış.

Dünyada da böyle olmuş.

Ancak dünyada pandemi sonrasında içki tüketiminde yeniden düşüş olurken, Türkiye’de artmaya devam ediyormuş.

Anlayacağınız Anadolu’daki mahalle baskısı, satış ve reklama getirilen çok sıkı yasaklamalar, kamusal davet ve yemeklerde alkollü içki servis edilmemesi pek etki yapmamış.

Bir başka ilginç rakam da şu; “İçki içiyorum” diyen ABC1 grubunda yükseliş daha da fazla.

Pandemi öncesinde bu grubun yüzde 26’i içiyorum derken, pandemi sırası ve sonrasında yüzde 40’a çıkmış.

Bu konuda, kamuda çalıştığı veya çekindiği için içtiğini söylemeye cesaret edemeyenleri de dikkate alırsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz:

Artık lise üstü eğitimli, geliri iyi kesimlerden her iki kişiden biri alkollü içki içiyor.

"TOPLUM MUHAFAZAKARLAŞTI" TEZİ DOĞRU DEĞİL

Bu da AKP iktidarında toplumun daha muhafazakarlaştığı tezinin pek doğru olmadığını gösteriyor.

İkincisi ise insanların artık bu konuda daha korkusuzca rahat davranmaya başladığını da anlatıyor bu tablo bize.

Tabii ki alkol iyi bir şey değil.

Endişelenenlere iyi haberim var.

Türkiye’de “İçiyorum” diyen insanların sayısı yükseliyor ama kişi başına içtiğimiz miktar hiç de öyle yüksek değil.

Bugün Türkiye’de kişi başına alkol tüketimi 1.5-2 litre arasında.

Bu rakam dünyada 6 litre, Avrupa Birliği ülkelerinde 9 litre…

Yani Türkiye’de alkolizm tehlikesi yok.

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