Hasan Can Kaya, programın gelirini depremzedelere bağışlayacak

'Konuşanlar' programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya, 7 Şubat'ta deprem bölgesine 250 bin TL'lik bağış yapmıştı. Komedyen Konuşanlar bilet gelirlerinin de uzun süre depremzedelere aktarılacağını duyurdu.

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Hasan Can Kaya, programın gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'yi hüzne boğan deprem sonrası ünlü isimler de tek yürek oldu.

250 BİN TL BAĞIŞ

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, 10 ilimizde yıkıma yol açan deprem sonrası afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Hasan Can Kaya tarafından 250 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Haluk Levent'in tweet'ini alıntılayan ünlü isim, "Arkadaşlar gün birlik günüdür. Bu ve bunun gibi bağışlar haricinde, 10 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masrafını üstlendik. Ayrıca Konuşanlar'daki bağışların ve bilet gelirlerinin tamamı uzun bir süre sadece deprem yakınlarına aktarılacaktır" açıklamasını yaptı.

EKİBİ DE SAHADA

Sosyal medyada bir paylaşım daha yapan Hasan Can Kaya, "Ek olarak Konuşanlar teknik ekibinden arkadaşlarımız ilk günden beri sahada depremzede yakınlarına destek olmaktadır. Yaralananlar da, yarayı sarmaya çalışanlar da bizdendir" ifadelerini kullandı.

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