Haluk Levent: Alnımızın akıyla denetimden geçtik

Haluk Levent, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışlar nedeniyle Ahbap Platformu’na yönelik başlatılan denetimin sona erdiğini, "Alnımızın akıyla süreç tamamlandı" ifadeleriyle duyurdu.

Haluk Levent: Alnımızın akıyla denetimden geçtik

Haluk Levent, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışlar nedeniyle Ahbap Platformu’na yönelik başlatılan denetimin sona erdiğini duyurdu. Levent, "Bugün alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik" dedi.

Levent sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Levent’in açıklaması şöyle:

“6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.

Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.

İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.

Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.”

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