Hakan Ateş, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu: "Her bankada olur..."

Futbol dünyasından ünlü isimlerin karıştığı davanın kilit ismi Denizbank İcra Kurulu Başkanı Hakan Ateş, Seçil Erzan davasıyla ilgili ilk kez konuştu.

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Hakan Ateş, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu: "Her bankada olur..."

Yaklaşık bir yıldır kamu oyunu meşgul eden, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Semih Kaya, Muslera gibi futbol dünyasından isimlerin bulunduğu ‘Seçil Erzan kara para ve dolandırıcılık davasının kilit isimlerinden Denizbank kurucu genel müdürü Hakan Ateş Hakan Ateş, Magazin Burada'ya konuştu.

Bir davette konuşan Ateş, “Şahsi olarak hiçbir zaman demeç vermedim. Biz olaya kurum olarak bakıyoruz. 15 bin kişinin çalıştığı bir yer, bazen yanlış şeyler olabiliyor. Bazen yanlış davranışlarda bulananlar her bankada olur. Bizim talihsizliğimiz, karşıdaki tarafın kamuoyuna mal olmuş insanlar olması. Bu bir talihsizlik tabi ama ne yapalım hayat öyle bir şey” dedi.

Hakan Ateş devamında “Hukuk herkes için hukuk, günün sonunda kimseden bir telkin falanda (İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanı’ndan da) olmadı. Onu hep söylüyorlar. Biz normal hukuk nasıl neticelenirse ona göre gereğini yapacağız. Bugüne kadar da yaptık ama olaylar çok ortada. Ben fazla yoruma girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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