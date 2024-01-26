Görevinden uzaklaştırılan akademisyen Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi'ne açtığı davayı kazandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Dr. Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi’ne açtığı davayı kazandı. Sütlü, görevine dönecek.

Görevinden uzaklaştırılan akademisyen Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi'ne açtığı davayı kazandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi’ne açtığı davayı kazandı.

Davayı ve süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Sütlü, “2022 yılının ekim ayında işten çıkarılmış, kasım ayında da yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştım. Devam eden projelerim dava sürecinden etkileneceği için ben bu süreçte Acıbadem Üniversitesi’nde çalışmaya başladım. Mahkeme kararıyla artık görevime resmi olarak dönmüş durumdayım. Boğaziçi şu anda beni geri almak zorunda. Ancak ben artık okulda sağlıklı bir şekilde devam edebilecek miyim bilmiyorum” dedi.

Direnişin yeterince gündem olmasa da hâlâ devam ettiğini söyleyen Sütlü, “Üniversitede hukuksuz da olsa biz elimizden gelen eziyeti yapalım prensibiyle hareket ediyor. Bu kim bilir kaçıncı dava kaybettikleri sayamadık. Her seferinde yüksek yüksek tazminatlar da ödeniyor ancak kendi ceplerinden çıkmadığı için bunu sorun etmiyorlar” diye konuştu.

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