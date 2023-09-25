Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı

Gezi Direnişi davasında 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan isimlerden Tayfun Kahraman, okula başlayan kızı Vera’ya mektup yazdı. Mektup haftalar sonra iletildi.

Son Güncelleme:
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak “Tayfun’un Vera için haftalar önce postaladığı mektup Silivri’den cuma günü ulaştı. Kızımız ikinci defa babası olmadan okula başladı ancak Tayfun bir yolunu bulup bir şekilde onun yanında olmayı başarıyor” dedi.

Tayfun Kahraman yazdığı mektuba aslan, kaplan ve zürafa resimleri çizerek “Canım kızım Veram. Okulda seni aslan, zürafa ve kuş bekliyor. Onlarla bol bol oyun oynayın. Umarım yakında okula seninle el ele gideceğiz. Canım kızım seni çok özledim, çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı - Resim : 1

‘EL ELE GİDECEĞİZ’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın mektubu aldığı zamanki duygularını şu sözlerle anlattı: “Mektup geç geldi. Cuma günü konuştular. ‘Baba ne güzel çizmişsin, onlar da gelecekler mi? Sen de onlar gelince mi geleceksin’ dedi. ‘Okula başladım artık beraber gidelim’ diyor. Okulun ilk gününde boşanmış ailelerin çocukları dahi annesi ve babasıyla geliyor okula.”

Yargıtay’ın tebliğnamesini de anımsatan Meriç Kahraman, “Tebliğnamede ‘delil yok ama niyet var’ deniyor. Yargıtay niyet okuyup fal bakmayacaktır. Önlerine hukuku alıp bir an önce karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

Etiketler
Tayfun Kahraman
Son Güncelleme:
Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş... Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş...
Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor
Milyoner'de birinci olan Rabia Birsen Göğercin, yarışmayı nasıl kazandığını açıkladı Rabia Birsen Göğercin, yarışmayı nasıl kazandığını açıkladı
Emekliler mitingde buluştu | DİSK'ten iktidara uyarı: Bizi oyalamayın. Emeklilerin bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı "Bizi oyalamayın. Emeklilerin bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı"
ÇOK OKUNANLAR
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Gece yarısı gaz kokusu paniği! 112'yi aradılar... Gece yarısı gaz kokusu paniği
Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde izleyeceği yol haritası belli oldu Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde izleyeceği yol haritası belli oldu
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'ya yazdığı mektup haftalar sonra ulaştı