Gezi tutuklularından yeni yıl mesajları: 'Muhteşem başlangıçlar yılı olsun'

Gezi tutukluları yeni yıla cezaevinde karşıladı. Silivri ve Bakırköy cezaevlerinde kalan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Hakan Altınay ve Osman Kavala 2023 mesajlarını BirGün aracılığıyla iletti.

Sevgi ve dayanışma duygularını ileten Gezi tutukluları yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi:

Gezi tutuklularının mesajları şöyle:

Tayfun Kahraman: 2022 biz Gezi tutsakları ve yakınlarımız için olduğu kadar tüm ülke için çok zor bir yıl oldu. Bağımlı ve taraflı yargı kararlarının damga vurduğu eski yılı geride bırakırken memleketimizde demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve adaletin hâkim olmasını umuyorum. Bu karanlık yakında sona erecek ve Gezi Parkı’nda bir ıhlamur ağacı altında, Taksim Meydanı’nda buluşacağız. Biz kazanacağız. Sevgi ve dayanışma ile, mutlu yıllar

Mücella Yapıcı: Hiçbir umut, dilek ve utkunun uğrunda mücadele edilmeden gerçekleştirilemeyeceğinin bilincinde olarak yeni yılın;

Unutturulan tüm insani, etik, toplumsal akli ve vicdani değerlerimizin yeniden hatırlanacağı;

Umudun, adaletin, eşitliğin, dayanışmanın doğaya, çevreye, tarihsel ve kültürel değerlere olan saygının örgütlenebilmesinin mümkün olduğu konusundaki umudun yeşerdiği; birbirimizi çok sevdiğimiz ve yaş, dil, din, ırk, cins ve cinsel yönelim ayrımı yapmadan her türlü hiyerarşiye meydan okuduğumuz; empatinin, sanatın, mizahın, imece ve dayanışmanın hepimizi güzelleştirdiği; korku zincirlerimizi kırdığımız GEZİ RUHUNUN tüm dünyayı sarıp sarmaladığı günlere eşik olmasını dilerim.

İran’dan yükselen kadın ve özgürlük ateşinin yüklediği umut ve sorumlulukla başta kız kardeşlerim olmak üzere tüm dünyadaki umut, özgürlük, hak ve emek için mücadeleye devam edenleri hasretle kucaklarım.

Not: Tüm baskı ve zorluklara rağmen bizlerden dostluğunu, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen, başta tüm yazılı ve görsel basın emekçilerine, avukatlarımıza, vekillerimize, kurum temsilcilerine, bizleri mektupları ve kartlarıyla yalnız bırakmayan içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarımıza, nöbetlerde sabır tüketen, inatları ile gücümüze güç katan tüm meslektaşlarımıza ve de canımız biyolojik ve seçilmiş ailelerimize gönüllerince nice sağlıklı, mutlu ve güzel yıllar… Hepinizi çok seviyorum.

Çiğdem Mater: Nick Montgomery ve Carla Bergman’ın sözcüklerini ödünç alıyorum, onların bıraktığı yerden sürdürmeye gayret ediyorum: “Daracık alanlarda, boğucu bir atmosferle sarılmışken, taze havanın içeri dolmasına izin veren ve hareket alanını yaratan, dağınıklığı ve hataları hep birlikte kucaklayan, güçlü bir sevgiyle ve belirsizlikte birlikte yol almayı öğrenen, bizlere yeni şeyler yapabilme gücü veren herkese…” Silivri’ye, Kandıra’ya, Edirne’ye, Tekirdağ’a, Sincan’a, Tahran meydanlarına, Kabil’de yeraltına çekilen kadınlara, -ve erkeklere, Kiev’e ve Moskova’ya, barış diye direnenlere, Türkiye’nin dört bir yanında derelerini, zeytinlerini, ağaçlarını korumak için mücadele edenlere, neşeyle sokakları, meydanları ve geceleri terk etmeyen kadınlara ve kuirlere, kimseyi hayatına karıştırmayan ve kimsenin hayatına karışmayan herkese, sekiz küsur aydır bizi yalnız bırakmayan, tanıdık tanımadık o kocaman kalabalığa, herkese şahane ve neşeli bir yıl diliyorum!

Mine Özerden: 21.yy’ın ilk çeyreğinin son yıllarına girerken, temel hak ve değerleri mevcut sistemden yana değil, ekosistemden yana gözeten; nesilleri anlama derdi olup, yaşsız kalabilen; içindeki pusulanın, normalleştirilen çifte standartlara sapmasına izin vermeyen…

Düşünen, sahici ve samimi olmaya çalışırken, sadeleşmeye de uğraşan, eşdeğer ilişki kurmayı önemseyen insanların artmasını dileyelim mi? İkinci çeyrekten yana umutluyum ben. Sağlam, iyi, güzel, muhteşem başlangıçlar yılı olsun 2023.

Hakan Altınay: 2022 sınır tanımaz kötülük ile tanıştığımız yıl oldu. Ama her etki kendi tepkisini yaratıyor. İyilik, erdem, sevgi ortalığı kötülüğe teslim etmeyecek. Memleketi 2023’te akşamsefaları, gelincikler, papatyalar saracak.

Can Atalay: Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. 2023 artık gereğini yaptığımız, bu karanlığı aştığımız bir yıl olsun. 2023 tüm zorbalara nihayet, halklara eşitlik, özgürlük ve adalet getirsin.

Osman Kavala: Yeni yılda insanların kolayca hapse atılmadığı; hücrelerinde ölümü beklemediği; sokaklarda kadınların, madenlerde işçilerin katledilmediği bir ülkede özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum.