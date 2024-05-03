Galataport'un kıyı işgali: Karaköy iskelesinden Beşiktaş'a kadar vatandaşa deniz görmek yasak!

İstanbul Boğaz'da 1,2 kilometrelik uzunluktaki alanı kaplayan Galataport’un deniz kenarına havuz yapmasıyla birlikte kıyıların işgali yeniden gündeme geldi. Karaköy’de bulunan Galataport’un halkın kullanıma kapandığı alandan Beşiktaş İskelesi’ne kadar denizi gören yer neredeyse kalmadı.

Öte yandan aynı hatta tartışmalı diğer yer ise Kabataş Transfer Merkezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin dibindeki deniz görülebilecek tek alana yapılan yüksek yapı ise kıyıdan yürüyenlerin deniz manzarası kapatıldı. Ayrıca bölgede yaklaşık 8-9 yıldır süren inşaata ve yarattığı sorunlara bölge halkı tepkili.

Şu an Galataport olan ve Karaköy’den Tophane’ye kadar uzanan 1200 metrelik sahil şeridi için 16 Mayıs 2013’te Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyi Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Holding 702 milyon dolarlık bedelle kazanmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başta olmak üzere çok sayıda kurumun Galataport'a karşı açtığı davaya rağmen itirazlardan sonuç alınamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMMOB’ye bağlı odaların açtığı dava sonucunda projenin durdurulmasına ilişkin hakimleri işaret ederek şöyle konuşmuştu:

"Peki, yargıç hıyanet-i vataniye içinde olursa nedir? Bir yargıç söylemişti, vicdanıyla cüzdanı arasında diye. Herhalde böyle bir şey var burada. Birileri cüzdanı bir yerde unutmuş. Vicdan da olmayınca böyle şeyler doğuyor."

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da 21 Nisan'da Hürriyet gazetesinde yer alan yazısında Doğuş Grubu'nun işlettiği Galata Projesi'ni eleştirerek "Aslında bütün Galataport’ta yani Karaköy’den Tophane’ye kıyının açık olması lazım. İnsanlar orada oturabilmeli, gezebilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Birgün gazetesinden Gökay Başcan'a açıklamalarda bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Yalçıntan da Galataport'a tepki gösterdi.

"BÖLGEDEKİ TEK YEŞİL ALAN KAPALI"

Daha önce birçok dersin de işlendiği Fındıklı Parkı’nın inşaatlar nedeniyle 8-9 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yalçıntan, “Bölgedeki tek yeşil alan kapalı. 8-9 yıldır kamyonların arasında yürüyor, tozunu toprağıyla uğraşıyoruz. İmamoğlu geldikten sonra projeyi beğenmediği için yeni bir süreç işletildi. Bizim üniversiteden bir grup hocanın da içerisinde bulunduğu katılımcı bir süreç işletildi ancak sonra bir mimar arkadaşa verdiler projeyi” dedi.

Bölge halkının yeterince bilgilendirilmediğini ifade eden Prof. Dr. Yalçıntan, “Yurttaşa anlatmanız gerekiyor, burada üstün kamu yararı var ve şu kadar sürecek inşaat. Sonunda da ortaya bu çıkacak. Ancak insanlar ne zaman biteceğini, ne olacağını bilmeden yıllarca çamurun, tozun içinde yaşadı. Denizden uzak, yol olmayan inşaat sahalarından geçmeye çalıştı” diye konuştu.

"BOĞAZ MANZARASINI KAPATIYORSUNUZ"

Konuyu tasarım açısından değerlendirmediğini belirten Prof. Dr. Yalçıntan, “Ben bu projelerde sonuçtan ziyade sürece bakarım, ona saygı gösteririm. Ama burada süreç doğru yürütülmediği için çıkan ürüne de saygı gösteremiyorsun. Yani İstanbul’un tartışmasız en güzel yanı boğazı. Siz boğazı kapatıyorsunuz. Bu hatta denizi görebildiğin tek alanda manzara için insanları tırmandırıyorsunuz. Karaköy’den bu yana kapalı deniz manzarasını bu tasarımla birlikte en az 300 metre daha kapatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.





