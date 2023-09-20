Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımı sonrası hedef haline geldiğini belirterek gazeteci Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu, Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümünde sanatçı için "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" şeklinde yorum yapmıştı. Bu açıklamalar üzerine gazeteci Nagehan Alçı da sosyal medya hesabından, "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e, Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması. Olayın özü bu" şeklinde paylaşım yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah da Alçı'ya "Yok koç erkeği olması abartma" yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nagehan Alçı’nın açıklamasıyla müvekkilinin kamuoyunda hedef haline geldiğini suç duyurusu dilekçesinde belirten oyuncunun avukatı Faruk Emre Akı, şunları söyledi:

"Nagehan Alçı’nın bu provokatif açıklamasının ardından bölücü terör örgütü sempatizanları, müvekkilimin telefonuna, sosyal medya hesaplarına YPG, PKK adı altında ölümle tehdit eden mesajlar atmaya başlamıştır. Müvekkilimin hayatına ve yurt dışında yaşayan ailesine kast edileceği gibi onlarca tehdit mesajları gelmeye başlamıştır. Mesajları gönderen kişilerin profilleri incelendiğinde aktif düzeyde militan düzeyinde ilgili örgütlerde yer aldığı görülmektedir."

Farah Zeynep Abdullah, kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kişilerden de şikayetçi oldu.

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