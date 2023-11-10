Eski AKP'li vekilin yakınlarına cinayetten müebbet veren mahkeme, tutuklamaya gerek görmedi!

Urfa’nın Siverek ilçesi Çeltik Mahallesi’nde 15 Haziran 2019 tarihinde AK Parti eski Milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu, kardeşi ve akrabalarının saldırısında aynı aileden Zozan İzol, Hakkı İzol ve Meral İzol ile oğlu Musa Serhat İzol öldürülmesiyle ilgili davada müebbet hapis cezası verilmesine rağmen tutuklama kararı çıkmadı. Mahkeme heyetinde yer alan bir hakim ve savcı karara itiraz etti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre olaydan sonra gözaltına alınan Zülfikar İzol'un kardeşleri Bülent, Cihan ve Cemal İzol ile oğulları Bozan ile Ferman İzol tutuklandı. Ancak Bülent İzol 6 Ekim 2020’de; Cihan İzol 5 Ocak 2021’de; Cemal İzol 1 Haziran 2021’de; Serhat Ferman İzol ise 1 Haziran 2022’de serbest bırakıldı. Savcılık, “cinayeti azmettirmekle” suçlanan Zülfikar İzol hakkında ise “takipsizlik” kararı verdi.

"Güvenlik gerekçesiyle" Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 25 Ekim tarihindeki 16’ncı duruşmasında karar çıktı. 6 kişinin firari olduğu davada 11 kişinin "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandı. Davada sanıklar Cihan İzol, Cemal İzol ve Serhat Ferman İzol için dörder kez müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme bu üç kişi için de tutuklama kararı çıkarmadı. Mahkeme sanıklar için sadece yurtdışına çıkma yasağı koydu.

Zülfikar İzol’un oğlu Mehmet Fatih İzol’un da aralarında bulunduğu firari altı kişinin dava dosyası ise ayrıca görülüyor.

SAVCI KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Saldırıda öldürülen Meral İzol’un oğlu Mehmet Metin İzol da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dörder kez ceza aldı ama mahkeme diğer sanıklar gibi onun için de tutuklama kararı çıkarmadı. Dört yıldır devam eden davada 16 celse boyunca “adam öldürme” suçundan yargılanan Bülent İzol ise beraat etti.

Mahkeme heyetinde yer alan üç hakimden biri karara karşı muhalefet şerhi hazırladı. Hakim itirazında “Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ve tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiğini belirterek karara katılmadığını” ifade etti. Savcı ise kararı istinafa taşıyacağını belirtti.