Erzincan'da art arda 2 deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Erzincan'da, 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

Erzincan'da art arda 2 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06:23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

06:33'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.

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