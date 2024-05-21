Erzincan'da art arda 2 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06:23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

06:33'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.