Elazığ'da vatandaşlar ucuz et için metrelerce kuyruk oluşturdu

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Kasaplarda kilosu 180-190 lirayı bulan dana kıyma Tarım Kredi Kooperatifi Market'inde indirime girdi. Dana kıymanın 89, dana kuşbaşının da 99 liradan satışa sunulacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, manzaranın üzücü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son yirmi yıla kadar Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ve tüm Ortadoğu'ya ihracat yapan Doğu Anadolu'nun en önemli üretim merkezi Elazığımızda bu manzara içler acısı. Bu fotoğraf AKP'nin her alanda politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir. AKP zihniyeti, yurttaşlarımızın ucuz ve güvenilir temel gıda ürünlerine ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. Ülkede savaş yok, afet yok, ambargo yok ancak ucuzluk marketlerinde de uzun kuyruklar var. Bu kuyruklar yokluk kuyruklarıdır. AKP'li siyasetçilere sorsan ülke büyüyor, refah artıyor. Büyüyen bir şey varsa o da AKP'li bir avuç mutlu azınlığın refahıdır, milyonlarca yurttaşımız ise açlık ve yoklukla hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu kışın zor geçeceğini daha önce ifade etmiştik, bu fotoğraf da bunun göstergesidir.”