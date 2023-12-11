Ekrem İmamoğlu'ndan 'Berat Albayrak' göndermeli yaz saati uygulaması tepkisi: "Kararı alan ortada yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde hayata geçirildiğine atıfta bulunarak, "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok..." diye yazdı.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"

Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...



Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN! — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 11, 2023

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Kış aylarında çocukların okula gittiği erken saatlerde havanın hala karanlık olması nedeniyle tepki çeken uygulama, aradan geçen yıllara rağmen değiştirilmiyor. Veliler, çocuklarının karanlıkta okula gittiği için güvenliklerinden endişe ettiklerini söylerken, işe giden vatandaşlar da sık sık karanlıkta işe gidip karanlıkta eve dönmek istemediklerini belirterek isyan ediyor.