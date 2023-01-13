Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların müzik grubunu hedef aldı

Daha önce "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" açıklamalarıyla gündeme gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların kurduğu Akşam Grubu’nu ve yaptıkları müziği hedef aldı.

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Kadınların kurduğu Akşam Grubu'nun sahnesinden bir kesiti paylaşan Ebubekir Sofuoğlu, müzik yapan kadınları hedef aldı.  

Konser videolarını paylaşan müzik grubunu, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hedef aldı: “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...”

Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların müzik grubunu hedef aldı - Resim : 1

Ebubekir Sofuoğlu’nun hedef aldığı Akşam Grubu, kendisini şöyle tanımlıyor: "Bizim tek ortak noktamız müzik. Kadın kadına, kadınlara özel müzik. Kadınları müziğe yönlendirici bir tarafımız. Geleneksel bir kadına daha uygun çünkü dışarıda konsere gitmekte zorlanabiliyor. Biz, 'herkes için bir alan olsun. Biz müziğimizi yapalım, dinleyici olarak kadınları alalım ve müzik yapmak isteyen kadınları sahneye alalım' diyoruz. Kimimiz sadece müzik yapmak için buradayız, kimimiz de muhafazakar kadınlarla bir araya gelip müzik yapmak için. Hepimizin ortak noktası müzik ve kadın olmamız."

HİRANUR VAKFI’NDAKİ ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNMUŞTU

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin uğradığı istismarı savunan Yeni Akit gazetesine, Ebubekir Sofuoğlu destek verdi: "Bir kadın 6 yaşından beri tacizine maruz kaldığı kişiyle evlenir mi, evlenirse böyle pozlar verir mi? Vicdan! Bu yalana ne yazık ki dindar kişiler bile inandılar ve onlar da saldırdılar. Milyonlarca insan mahkeme sonucunu bekleme yalınlığını bile gösteremedi. Ama Allah var..."

Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların müzik grubunu hedef aldı - Resim : 2

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