Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilgili konuşan kişi imam değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu. Kusura bakma Haluk Levent, ben de bugün 500 milyarı bağışlarım" diye konuşan kişinin imam olmadığını söyledi. 

Son Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilgili konuşan kişi imam değil

10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresinin hedefindeydiler.

Öyle ki iki ismin 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 500'er bin lira bağışlamaları bile eleştiri konusu oldu. Bu noktada imam olduğu ileri sürülen birinin "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu" demesi dikkati çekti. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada bu sözleri sarf eden kişinin imam değil, fabrika işçisi olduğunu söyledi: 

"Tüm imamlarımıza her zaman tavsiye ettiğim hatta talimat verdiğim çok önemli ilkeler. Birkaç gün önce Haluk Levent ile ilgili konuşma yapan kişi bir imam değil, İstanbul’daki bir organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi. En kalbi selam ve muhabbetlerimle. Allah’a emanet olunuz."

Hakan, bunun üzerine Erbaş'a "Bir fabrika işçisi, nasıl olur da camide vaaz verir?" sorusunu yönelttiğini, aldığı yanıtın şöyle olduğunu aktardı: 

"Araştırdık Ahmet Bey. Burası ne cami ne de mescit. Fabrikada işçilerin namaz kılması için hazırlanan bir mekân imiş. Beylikdüzü’nde bir OSB olduğunu saptadık. Burası özel mülk sayılıyor. Bizim Diyanet olarak müdahale yetkimiz yok maalesef."

Yazının tamamı

Etiketler
Diyanet Ali Erbaş Haluk Levent Oğuzhan Uğur
Son Güncelleme:
Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu: 'Depremzedeleri kışkırttı' Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Antakya'da çöken Kule Apartmanı’nın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş! Antakya'da çöken apartmanın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş!
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi
Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
Düzce depreminde binası yıkılan müteahhit Hamza Cebeci'nin 'başarılı' kariyeri arşivlerden çıktı: "Erdoğan'ın arkadaşı..." Depremde binası yıkılan müteahhit Hamza Cebeci'nin 'başarılı' kariyeri arşivlerden çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler