Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilgili konuşan kişi imam değil

10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresinin hedefindeydiler.

Öyle ki iki ismin 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 500'er bin lira bağışlamaları bile eleştiri konusu oldu. Bu noktada imam olduğu ileri sürülen birinin "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu" demesi dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada bu sözleri sarf eden kişinin imam değil, fabrika işçisi olduğunu söyledi:

"Tüm imamlarımıza her zaman tavsiye ettiğim hatta talimat verdiğim çok önemli ilkeler. Birkaç gün önce Haluk Levent ile ilgili konuşma yapan kişi bir imam değil, İstanbul’daki bir organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi. En kalbi selam ve muhabbetlerimle. Allah’a emanet olunuz."

Hakan, bunun üzerine Erbaş'a "Bir fabrika işçisi, nasıl olur da camide vaaz verir?" sorusunu yönelttiğini, aldığı yanıtın şöyle olduğunu aktardı:

"Araştırdık Ahmet Bey. Burası ne cami ne de mescit. Fabrikada işçilerin namaz kılması için hazırlanan bir mekân imiş. Beylikdüzü’nde bir OSB olduğunu saptadık. Burası özel mülk sayılıyor. Bizim Diyanet olarak müdahale yetkimiz yok maalesef."

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