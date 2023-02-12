Can Atalay, cezaevinden yazdı: "Hiçbir depremin fıtratında böylesi bir yıkım yoktur!"

Gezi davası nedeniyle yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan yıkıma ilişkin olarak, "Hiçbir depremin fıtratında böylesi bir yıkım yoktur!" değerlendirmesini yaptı. 

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Can Atalay, cezaevinden yazdı: "Hiçbir depremin fıtratında böylesi bir yıkım yoktur!"

Atalay'ın mesajı BirGün gazetesinde yayımlandı. Atalay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Acil, acil…

Depremlerin afete dönüşmesinin sonuçları gözlerimizin önündeyken ve yaşadığımız durum Marmara’da, İzmir’de ve bütün fay hatlarında her an yaşanması bir gerçeklikken Altılı Masa derhal, acilen eylem planının esaslarını açıklamalıdır. Afetler konusunda çok zengin bir araştırma, öneri, deneyim vb. vb. zengin bir toplumsal birikime sahibiz. Bu birikimin değerlendirildiğini görmek istiyoruz.

Depremlerin afete dönüşmesi kamusal gücün, önceliği, planlaması, önderliği, uygulaması, koordinasyonu, denetimi olmadan başarılamaz. Kamu yararını tek değer kabul eden bir hukuki çerçeve ve uygulama ile sağlanabilir. Yaklaşan afetlere karşı, kamunun öncülüğünde yerel yönetimleri ve yurttaşı da kapsayan toplumsal seferberlik üzerine ortak yaklaşımlarını açıklamalarının tam zamanıdır.

Çok bekledik, daha bekleyemeyiz: YENİ BİR BAŞLANGIÇ ZORUNLUDUR."

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