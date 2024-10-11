Bir Yolcu Otobüsü Faciası Daha! Yolcu Minibüsü Devrildi, 17 Kişi Yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kasımuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Güven'in yönetimindeki yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, devrilen minibüsten 17 yaralıyı çıkararak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE DE BİR KAZA OLMUŞTU

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, hızla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: DHA