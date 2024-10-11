Kan Donduran Mesajlar 'Sur Canisi'ni Hatırlattı: 'Organlarını Yakacağım...'

Bursa'da, kavga ettiği kız arkadaşını takip edip, ablasına, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj atan 29 yaşındaki Hasan Süvarioğulları yakalanıp, tutuklandı

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Kan Donduran Mesajlar 'Sur Canisi'ni Hatırlattı: 'Organlarını Yakacağım...'

Bursa'da olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan Süvarioğulları (29), iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti. Süvarioğulları ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı.

"YAKMADAN ÖNCE TADINA BAKMAK İSTİYORUM"

Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin, "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi.

Kan Donduran Mesajlar 'Sur Canisi'ni Hatırlattı: 'Organlarını Yakacağım...' - Resim : 1

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü.

Kan Donduran Mesajlar 'Sur Canisi'ni Hatırlattı: 'Organlarını Yakacağım...' - Resim : 2

Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan Süvarioğulları işlemleri sonrası tutuklandı.

Kan Donduran Mesajlar 'Sur Canisi'ni Hatırlattı: 'Organlarını Yakacağım...' - Resim : 3

Hasan Süvarioğulları'nın korkunç mesajları, geçtiğimiz hafta 2 genç kızı katlederek intihar eden Semih Çelik'i hatırlattı. Çelik, 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i evinde öldürdükten sonra Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i parçalara ayırarak kafasını surlardan aşağı atmış, ardından da intihar etmişti. Vahşi cinayetler, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Kaynak: DHA

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