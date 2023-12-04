Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini Zehra Develioğlu'nun Gezi Parkı eylemleri zamanında Kabataş'ta başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırıya uğradığı iddiasının uydurma olduğunu belirterek, "Zaman geçtikçe itiraflar geldi. Yandaş medyadan pek çok isim Kabataş hikâyesinin uydurma olduğunu kabul etti. Buna rağmen Erdoğan zaman zaman “benim başörtülü bacıma” diyerek Kabataş gelinini hatırlatmaya devam etti" diye yazdı.

Zehra Develioğlu'nun boşandığını kaydeden Terkoğlu, "Aileye yakın olduğunu bildiğim bir isimle konuşunca, kilit çözüldü. Meğer, Zehra Develioğlu’nun uydurmaları Kabataş’la sınırlı kalmamıştı. Kabataş’tan sonra da zaman zaman yaşanmamış olayları yaşamış gibi anlatmıştı. Üstelik Kabataş’tan önce de yargıya kadar taşınan uydurmaları olmuştu. Çiftin arasında Zehra gelinin gündüz düşleri sorun yaratmış, Ziya Bey eşiyle yollarını ayırmaya karar vermişti" ifadelerini kullandı.

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