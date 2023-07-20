Bakanlık açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretiyle ilgili son durum aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. "Personel ve askerî öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmekte; bu yıl için planlanan alım/temin faaliyetleri devam etmektedir." denilen açıklamada, "Bu kapsamda; 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri 4 Ağustos’a kadar Kara Harp Okulu yerleşkesinde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerliğe ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." denildi.