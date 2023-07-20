Bazılarına kimse dokunamıyor! Mahkeme 'Cennet Koyu Cengiz’in olmasa da Cengiz’indir' dedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün kaleme aldığı "Millete koyu verir mi derken Cengiz İnşaat’ı koyuverdi" başlıklı yazıda, mahkemenin iptal etmesine rağmen Hazine'ye devredilmediği için Cengiz İnşaat'ın mülkü olarak sayılan Cennet Koyu'nu yazdı.

Terkoğlu'nun yazısının bir bölümü şöyle:

"Önümde yepyeni bir mahkeme kararı duruyor.

Davacı: Cengiz İnşaat.

Davalı: Bodrum Belediyesi.

Konusu elbette Cennet Koyu...

Malum, Cennet Koyu eskiden Hazine’ye aitti. Ancak müteahhitlerin gözü üzerindeydi. 2010 yılında özelleştirme kapsamına alındı. 2012’de ihaleyi Bodrumbir Turizm Yatırım AŞ kazandı. Şirket, o dönem Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’ye aitti. İşadamları, koyu, kamu bankası Ziraat’in kredisiyle aldı. Yani ceplerinden kuruş çıkmadı. Devlet kendi arazisini alsınlar diye onlara para verdi. Birkaç yıl sonra ortaklık bozuldu, arazi Mehmet Cengiz’in oldu.

İşte o koyun satışının iptali için Danıştay’a çok sayıda dava açıldı. Nihayetinde kazanıldı da. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 8 Aralık 2016’da özelleştirme kararını iptal etti. Gözler devlete çevrildi. Mahkeme kararının uygulanması, arazinin geri alınması bekleniyordu. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu, bunu yapmadı. Satışın iptaline rağmen arazi Mehmet Cengiz’in mülkü olmaya devam etti.

KOY MAHKEMELİK OLDU

Cengiz, geçen yıl Cennet Koyu’na inşaat yapmak için harekete geçti. Bodrum Belediyesi’ne ruhsat için başvurdu. Koyda tam 60 yapılık tesis inşa edecekti. Belediye, 12 Aralık 2022 tarihinde ruhsat verdi.

Gelgelelim, karar tartışma yarattı. Öyle ya, Türkiye seçim sürecine girmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cengiz’in adını “beşli çete” ifadesiyle anıyordu. Kamuoyu bu hassas süreçte olaya her zamankinden fazla tepki gösterdi. Hem haksız hem hukuksuz olduğu dillendirildi.

Bodrum Belediyesi itirazları değerlendirdi. Başkan Ahmet Aras, 6 Ocak’ta Cengiz İnşaat’ın ruhsatını iptal ettiklerini açıkladı. Cengiz İnşaat, bu kararı mahkemeye taşıdı. Muğla 1. İdare Mahkemesi, martta yürütmeyi durdurmuştu. (Birgün, Aycan Karadağ).

İşte önümdeki karar tam da bununla ilgili. Seçimden 12 gün sonra, 9 Haziran’da mahkeme, Cennet Koyu hakkında nihai kararını vermiş.

Bodrum Belediyesi, “söz konusu taşınmazın mülkiyetinin edinilmesine dair özelleştirme işleminin Danıştay kararı ile iptal edilmiş olması sebebi ile taşınmazın tapudaki tescilinin hukuka aykırı hale gelmesi”ni gerekçe göstermiş. Yani demiş ki: “Özelleştirme kararı iptal oldu, öyleyse bu arazi tapusunda onun olduğu yazsa dahi hukuken artık Cengiz’in değil, haliyle kendisinin olmayan araziye inşaat yapması da hukuka uygun değil”.

Mantıklı ve görünür gerçeğe uygun bir işlemmiş gibi duruyor. Gelgelelim, Bodrum Belediyesi’nin bilmediği bir şey var. Türkiye’de mahkeme kararları herkes için geçerli değil.

KOY MİLLETİN AMA...

Sonuç olarak Muğla 1. İdare Mahkemesi ruhsatın iptalini yanlış buldu.

Aklınız almıyor olabilir. Nasıl mı oldu? Kararda, Danıştay’ın Cennet Koyu özelleştirmesini iptal ettiği kabul edildi. Ancak Hazine’nin, bu karara rağmen, gidip tapuyu kendi üzerine geçirecek işlem yapmadığı söylendi. Bu nedenle de tapuda, Cennet Koyu’nun resmi olarak halen Cengiz’in göründüğü anlatıldı.

Devamında şu söylendi: “Tapu sicilinin aleniyeti, geçerliliği ve tapuya güven ilkeleri uyarınca tapu kaydının idare hukuku alanındaki işlemlerden bağımsız olarak özel hukuk sahasında kendine özgü bir hukuki geçerliliğinin bulunduğu...”

Yani mahkeme, “Cennet Koyu Cengiz’in olmasa da Cengiz’indir” dedi. Böylece milletin Cennet Koyu, “Cengiz Koyu” olmuş oldu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.