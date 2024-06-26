Bakan yardımcısının eşi... RTÜK'e atanan Feyza Gizligider, Zaman gazetesini övmüş!

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider'in RTÜK’te strateji geliştirme dairesi başkanı olduğunu yazan Barış Pehlivan, Gizligider'in yüksel lisans tezinde Zaman gazetesine övgülerde bulunduğunu söyledi.

Bakan yardımcısının eşi... RTÜK'e atanan Feyza Gizligider, Zaman gazetesini övmüş!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirdiğini, eşi Feyza Gizligider'in yüksek lisans tezinde Zaman gazetesine övgülerde bulunduğunu kaydetti.

RTÜK Üst Kurul toplantısı için yapılan oylamada sonuç çıkmamasına karşın, acil teklifin hayata geçirilmediğini belirten Pehlivan, "Ama belli ki iktidar baskıyı çoğalttı, başkan da direnemedi ve aynı atama yine gündeme geldi.

Sonuç ne mi oldu? Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider, RTÜK’te strateji geliştirme dairesi başkanı oldu. Ne RTÜK’müş arkadaş" ifadelerini kullandı.

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