'Atatürk'e benzemiyor' tartışması: Hatıra paraları sosyal medyanın gündeminde

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira madeni hatıra paraların üzerindeki Atatürk kabartması tepki çekti. Öte yandan yine 100. yıl için basılan gümüş paralardaki kabartmanın da Atatürk'e benzemediği görüldü.

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'Atatürk'e benzemiyor' tartışması: Hatıra paraları sosyal medyanın gündeminde

GERÇEK GÜNDEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ" 31 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı ve dolaşıma giren 5 liralık 100 milyon adet madeni paralar, üzerindeki Atatürk kabartması nedeniyle tepki çekti.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların arka yüzünde Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi yer aldı. Ancak madeni para üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı.

"ATATÜRK'E BENZEMİYOR" TARTIŞMASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk kabartmasının Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X hesabından madeni paranın videosunu da paylaşarak, "Yeni çıkan 5 TL de ki Resim sizce Atatürk’e benziyor mu?" diye sordu. Bazı kullanıcılar, ellerine geçen hatıra parasındaki kabartmanın Atatürk'e benzediğini savunurken, bazıları Atatürk'e benzemediğini söyledi.

GÜMÜŞ HATIRA PARASI DA ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada 5 liralık madeni paralar tartışılırken, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla basılan gümüş hatıra parasında da benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Darphane'nin resmi internet sitesinde 5,050.00 TL fiyatla satışa konulan gümüş hatıra parasında Atatürk'e çok fazla benzemeyen bir kabartma yer alıyor.

'Atatürk'e benzemiyor' tartışması: Hatıra paraları sosyal medyanın gündeminde - Resim : 1

'Atatürk'e benzemiyor' tartışması: Hatıra paraları sosyal medyanın gündeminde - Resim : 2

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