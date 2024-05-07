AKP'li Mehmet Metiner: Osman Kavala, Demirtaş ve Gezi davası sanıkları siyasi nedenlerle içeri atılmışsa bu haksızlıktır

AKP'li Mehmet Metiner bugünkü yazısında demokrasi ve adalet konularında düşüncelerini aktardı.

"Osman Kavala, Demirtaş ve Gezi davası sanıkları şayet hukuki deliller çerçevesinde yargılanmayıp sadece siyasi nedenlerle içeri atılmışlarsa bu çok büyük bir zulüm ve haksızlıktır. Yok, ortada onların suçlu olduğunu gösteren hukuki deliller var olduğu için hüküm giymişlerse yargısal bir sürece siyaseten müdahale edilmesini talep etmek hukukun katlidir" ifadelerini kullanan Metiner, şöyle devam etti:

"YARGININ SİYASETİN EMRİNDE OLDUĞU BİR ÜLKE OLDUĞU ALGISI ÜZERİNDEN KÖTÜLÜK EDİYORLAR"

"'Yeniden yargılanma' talebi, hukuki meşru bir taleptir. Bunu gerektiren koşullar varsa ve istenen şartlar yerine getirilmişse bu kanuni hakkın kullanılmasına siyasi anlam yüklemek yanlıştır. Yargısal-hukuki bir işlem sürecinde varsa bir yanlışlık elbette düzeltilir. Bu hukukun gereğidir ve adaletin tesisi için şarttır.

'Suçlu bile olsalar ülke için, demokrasimiz için, siyasetin normalleşmesi için, Avrupa ile ilişkilerimizin düzelmesi için, ekonomimizin güçlenmesi için bırakılmaları gerek!' şeklindeki bir anlayış, gerçekten ibretlik bir anlayıştır.

Kim ki bu anlayış üzere kelam ediyor ve kalem kuşanıyorsa bilesiniz ki onlar bilerek veya bilmeyerek başlayan bu olumlu sürece zarar veriyorlar ve ülkemize de yargının siyasetin emrinde olduğu bir ülke olduğu algısı üzerinden kötülük ediyorlar."

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