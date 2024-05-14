AKP il binasının önüne Can Atalay pankartı astılar

AKP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın pankartı asıldı.

AKP il binasının önüne Can Atalay pankartı astılar

Gezi Parkı Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; serbest bırakılmayan Atalay için TİP İzmir örgütü, AKP’nin Bayraklı’daki il binasının önüne “Hatay’ın seçilmiş vekili Can Atalay’a özgürlük!” yazan pankart astı.

TİP İzmir İl Örgütü, Atalay’ın milletvekili seçilmesinin 1. yıl dönümü olan bugün saat 19.30’da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacak.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Gezi davası
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