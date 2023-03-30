42 işçi yaşamını yitirmişti: Mühendisler yazılıdan kalmış, mülakatla atanmış

42 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili davada tutuklu olan mühendisler, TTK'nin yazılı sınavından düşük not aldı. Mühendislerin ataması mülakatta yüksek not verilerek yapıldı.

Son Güncelleme:
42 işçi yaşamını yitirmişti: Mühendisler yazılıdan kalmış, mülakatla atanmış

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 42 madencinin hayatını kaybettiği kömür tozu ve grizu patlamasından 7 ay önce yapılan atamalar dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre patlamayla ilgili açılan davada sanık olan bazı isimlere yazılı sınavda düşük not almasına rağmen mülakatta yüksek puan verilerek atamaları yapıldı. Ataması yapılan isimler olası kastla öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla bin 80 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Devlet kurumlarında liyakat tartışmasına neden olan mülakat uygulaması, patlamanın yaşandığı madenin bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) düzenlediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında da göze çarpıyor.

TTK'ye bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açılan davada 8'i tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıklardan 4'ü olası kastla öldürme ve yaralama suçundan bin 80 yıl, diğer 4 tutuklu sanık ve tutuksuz 15 sanık taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 25 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Patlamadan 8 ay önce 2022 yılının şubat ayında yapılan sınavlarda, bin 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iş sağlığı ve güvenliği başmühendisi Volkan Soylu'nun ve üretimden sorumlu başmühendis Mehmet Tural'ın aldığı sonuçlar dikkat çekici.

YAZILI SINAVDA 63, MÜLAKATTA 89 PUAN

8 Şubat 2022'deki sınava üç aday giriyor. Volkan Soylu, yazılı sınavda 63 puan alıyor. Diğer adaylar 68 ve 60 puan alıyor. Soylu'ya mülakatta 89 puan veriliyor ve diğer adayların önüne geçerek iş sağlığı ve iş güvenliği başmühendisi olarak mart ayında ataması yapılıyor.

BİRİNCİ ADAY MÜLAKATTA KIL PAYIYLA GEÇMİŞ

Üretim başmühendisi olan Mehmet Tural ise 10 Şubat 2022'deki sınava giriyor. Tural'la birlikte üç aday daha üretim başmühendisi olmak için başvuru yapıyor. Tural, yazılı sınavda kendisinden daha çok puan alan adayın önüne mülakat puanı sayesinde geçebiliyor.

Yazılı sınavda 85 alan aday, mülakatta 79,2 puanda kalıyor. Yazılıdan 84 alan Tural'a ise mülakatta 84,4 puan veriliyor. Ortalaması daha yüksek olan Tural üretim başmühendisi oluyor.

Etiketler
Amasra Maden
Son Güncelleme:
Eski Emniyet Müdürü Saçan, Hizbullah'ı anlattı: Domuz bağıyla infaz ettikleri görüntüleri izledim Eski Emniyet Müdürü Saçan, Hizbullah'ı anlattı: Domuz bağıyla infaz ettikleri görüntüleri izledim
Kulis: CHP'de 'Muharrem İnce' defteri daha kapanmadı, seçim süreci sürprizlere gebe Kulis: CHP'de 'Muharrem İnce' defteri daha kapanmadı
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum' Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'