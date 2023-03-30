42 işçi yaşamını yitirmişti: Mühendisler yazılıdan kalmış, mülakatla atanmış

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 42 madencinin hayatını kaybettiği kömür tozu ve grizu patlamasından 7 ay önce yapılan atamalar dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre patlamayla ilgili açılan davada sanık olan bazı isimlere yazılı sınavda düşük not almasına rağmen mülakatta yüksek puan verilerek atamaları yapıldı. Ataması yapılan isimler olası kastla öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla bin 80 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Devlet kurumlarında liyakat tartışmasına neden olan mülakat uygulaması, patlamanın yaşandığı madenin bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) düzenlediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında da göze çarpıyor.

TTK'ye bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açılan davada 8'i tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıklardan 4'ü olası kastla öldürme ve yaralama suçundan bin 80 yıl, diğer 4 tutuklu sanık ve tutuksuz 15 sanık taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 25 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Patlamadan 8 ay önce 2022 yılının şubat ayında yapılan sınavlarda, bin 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iş sağlığı ve güvenliği başmühendisi Volkan Soylu'nun ve üretimden sorumlu başmühendis Mehmet Tural'ın aldığı sonuçlar dikkat çekici.

YAZILI SINAVDA 63, MÜLAKATTA 89 PUAN

8 Şubat 2022'deki sınava üç aday giriyor. Volkan Soylu, yazılı sınavda 63 puan alıyor. Diğer adaylar 68 ve 60 puan alıyor. Soylu'ya mülakatta 89 puan veriliyor ve diğer adayların önüne geçerek iş sağlığı ve iş güvenliği başmühendisi olarak mart ayında ataması yapılıyor.

BİRİNCİ ADAY MÜLAKATTA KIL PAYIYLA GEÇMİŞ

Üretim başmühendisi olan Mehmet Tural ise 10 Şubat 2022'deki sınava giriyor. Tural'la birlikte üç aday daha üretim başmühendisi olmak için başvuru yapıyor. Tural, yazılı sınavda kendisinden daha çok puan alan adayın önüne mülakat puanı sayesinde geçebiliyor.

Yazılı sınavda 85 alan aday, mülakatta 79,2 puanda kalıyor. Yazılıdan 84 alan Tural'a ise mülakatta 84,4 puan veriliyor. Ortalaması daha yüksek olan Tural üretim başmühendisi oluyor.