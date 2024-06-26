Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.Ç. (48) idaresindeki 67 TS 025 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta S.G. (27) yönetimindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaynak: AA

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