Zeytinburnu'nda tramvay kazası

Zeytinburnu'nda tramvaya otomobile çarpmasının ardından sürücü yaralandı.

Son Güncelleme:
Zeytinburnu'nda tramvay kazası

Zeytinburnu’nda ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil ile tramvay çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan Huzeyfe A. kontrolündeki 34 DHV 880 plakalı otomobil ile Zeytinburnu-Topkapı arası sefer yapan tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucu araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraş sonucu sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla çevre hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Antalya Valiliği'nden personele Erdoğan'ın mitingine 'katılın' çağrısı Güncel 06 Ocak 2023 22:15
Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı'nda seçimden 2 gün önce seçim tertip heyeti değiştirilmiş! Güncel 06 Ocak 2023 22:05
Turhan Çömez'in acı günü Güncel 06 Ocak 2023 21:40
Ege'de deprem Güncel 06 Ocak 2023 21:16
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!