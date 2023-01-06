Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı'nda seçimden 2 gün önce seçim tertip heyeti değiştirilmiş!

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı çalkantılı günler yaşıyor. Mevcut yönetimin atadığı seçim tertip heyetinin çeşitli iddialarla ikinci listeyi seçimden düşürmesinin ardından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tek listeyle yapılan seçimi iptal etti.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, mevcut yönetimin seçimden iki gün seçim tertip heyetini değiştirmesini gerekçe gösterdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yetki belgesi verdiği seçim tertip heyeti ile devam etmek zorunda olduğunu vurgulayarak iki rakip listeyle seçimin yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.

Gerçek Gündem’e konuşan avukat Nihan Nişancı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kendilerine yeniden bir seçim düzenleneceğini ve bunun iki listeyle olacağını ifade ettiklerini söyledi.

"AJANLIK VAKIFLAR NEZDİNDE KANITLANMIŞ BİR İDDİA DEĞİL"

Seçim tertip heyetinin ikinci listeyi seçim düşürmesine neden olan iddiaları da değerlendiren Nişancı, yüksek rütbeli ruhbanın aday olamayacağı dair herhangi bir engel olmadığını dile getirdi. Nişancı ancak seçilirse yönetici olup olamayacağına Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün karar vereceğini belirtti.

Nişancı vakıf seçimlerini sarsan ajanlık iddiasına ilişkin olarak ise “En azından ajanlık iddiası Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde kanıtlanmış bir iddia değil. Bunu anlayabiliyoruz” dedi.

Bir adayın üç vakıfta yönetici olmasına ilişkin bir diğer iddiayı da sorduğumuz Nişancı, “Aday olmasında bir sakınca yok. Seçilirse Vakıflar Bölge Müdürlüğü koşulları uygun gördüğünü yönetime alacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, seçim tertip heyetine bu şekilde liste düşüremeyeceğini, yetkisi dahilinde olmadığını söyledi” diye konuştu.

"YÖNETMELİĞİN ZAFİYETLERİNİ GÖRDÜK"

Kararın posta yoluyla 5 Ocak’ta gönderildiğini söyleyen Nişancı şunları kaydetti:

“Ellerine geçip geçmediğini bilmiyoruz. Fakat dün karşı listede yer alan yani mevcut yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gelerek kararın bir tanesini almış. Aslında gayri resmi olarak haberdarlar. Ellerine geçtiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde seçimin yapılması gerekiyor. Yapılmazsa Vakıflar Bölge Müdürlüğü seçimi yapacak.”

Yönetmeliğin çok yeni ve uygulamasının ilk kez yapıldığını ifade eden Nişancı bu tarz sorunlarda yönetmeliğin zafiyetlerinin de göründüğünü söyleyerek “Gelecek günlerde bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Ancak karşı taraf biraz daha geciktirmek için her türlü itiraz yoluna başvuracaktır” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem