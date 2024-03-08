Yurttaş iradesini yok sayan AKP'nin Diyarbakır adayı 'kayyum'a karşı: Kürtçe eğitim için dikkat çeken ifadeler

Yerel seçimlere sayılı günler kala, gözlerin çevrildiği noktalardan birisi de yurttaşların iradesine kayyum atanan Diyarbakır’dı.

AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halis Bilden, Duvar’dan Vecdi Erbay’ın sorularını yanıtladı. Bilden, kayyumlardan, Kürtçe eğitime kadar birçok konuda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

‘Başkan seçildiğinizde Kürtçe eğitimin verildiği kreşler açmayı düşünür müsünüz?’ sorusunu yanıtlayan Bilden, “Ana projelerimin içinde zaten kreş var. Anadilinde istedikleri gibi herkes konuşabilir. Şu an bizim okullarımızda seçmeli ders var. Milli Eğitim'in müfredatında bunlar var. Ben gittiğim her yerde hemşerilerime diyorum ki Milli Eğitim'in okullarına kardeşlerimizi, evlatlarımızı gönderelim. Kürtçe ders alsınlar. Kürtçe ders alan öğrenci belli bir sayıya gelsin ki Milli Eğitim oraya öğretmen versin. Kürtçe bilen öğretmenler var ama bekliyorlar. Neden? Kimse çocuğunu göndermiyor çünkü” ifadelerini kullandı.

'KAYYUM ATAMA UYGULAMASINA KATILMIYORUM'

Bilden, açıklamalarında kayyumlara da karşı olduğunu dile getirdi. “Kayyumların yarattığı duygusal tahribatı nasıl onaracaksınız?” sorusunu yanıtlayan Bilden şunları kaydetti:

“Ben kesinlikle kayyım atama uygulamasına katılmıyorum. Kim seçilirse seçilsin, eğer suçlu değilse, görev yaptığı zamanda suça bulaşmamışsa, beldenin tüm insanları onun üzerine ittifak kurmuşsa kesinlikle devam etmesi taraftarıyım. Çünkü demokrasiye inanan biriyim. Ama şimdi kayyımların da nasıl geldiğini unutmamamız lazım. Hepimizin hatırladığı bir süreç bu. Sur'da barikatlar kuruldu, öz yönetimler ilan edildi, silahlı bir kalkışma yapıldı. Bir mücadeleden sonra olağanüstü bir durum geldi. İnşallah bundan sonra asla kentimizde böyle olağanüstü bir durum yaşanmaz.”