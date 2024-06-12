Yurt dışına kaçmaya hazırlanıyorlardı... 11 Suriyeli düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlanıyorlardı... 11 Suriyeli düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ilçeye bağlı Uzgaç köyü yolunda yapılan kontroller sırasında yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 11 Suriye uyruklu düzeniz göçmen şahıs, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgemizde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız olarak, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Edirne
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