Yeni müfredata karşı eylem: 'Maarif' modeli tesadüf değildir!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul ve liselerde 2024/2025 eğitim-öğretim yılında uygulanacak yeni müfredat değişikliğine karşı tepkiler devam ederken İzmir Müfredata Hayır Platformu, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Konak Metro önünde toplanan platform bileşenleri Konak SGK binası önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek yeni müfredatı protesto etti. “Karanlığa teslim olmayacağız”, “cinsiyetçi müfredat istemiyoruz”, “laiklik yoksa özgürlük de yok”, “gerici, ırkçı müfredata hayır”, “sermayeye değil emekçiye bütçe” sloganları atan eylemciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti.

Platform adına açıklamayı, Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Zeliha Danyeli yaptı.

“’SADELEŞTİRME’ İLE BİLİM, TARİH, FELSEFE VE SANAT HEDEF ALINMIŞTIR”

Yeni müfredatla birlikte eğitimde dinselleşmenin başladığının altını çizen Danyel, şunları kaydetti:

“Yeni müfredat değişiklikleri eğitim kurumları başta olmak üzere, eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. MEB’in müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. MEB’in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir. MEB’in müfredat değişiklikleri ile asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkâr nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle ‘sadeleştirme’ ya da ‘ayıklamaya’ tabi tutulmuş, tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir. Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen ‘sadeleştirme’ ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat dersleri hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin ‘tek ırk, tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘Türk-İslam sentezi’ yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır.

“BU MÜFREDATIN ÖĞRENCİLERİMİZE VEREBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Eğitimin siyasal boyutu olduğunu da belirten Danyeli, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni eğitim müfredatı, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok, iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Toplumsal cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet eşitsizliklerini sürdüren bir yaklaşıma sahip olan bu müfredat kız çocuklarımız için eşitsizliği daha da derinleştirecektir.

“LAİKLİK VE BİLİM KARŞITI YENİ MÜFREDATI REDDEDİYORUZ”

Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmalı ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. İzmir Müfredata Hayır Platformu olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz.”

AYDIN: BİZE RAĞMEN BU MÜFREDATI ÖĞRENCİLERE DAYATAMAZSINIZ

Veli-Der İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Turgut Aydın da, şunları söyledi:

“Önümüzdeki öğretim yılına yeni bir müfredatla başlayacağız. Bu müfredatı reddediyoruz. Bu müfredat; laik, bilimsel, demokratik, kamusal eğitimi öncelemiyor. Bu müfredat AKP binasında tarikat ve cemaatlere danışıldığı ve AKP’nin siyasal İslam ideolojisini kalıcılaştırmayı hedeflediği için. Bu müfredatla eğitim tamamen ticari bir metaya dönüştürüleceği için. Milli eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gerçekte karanlığın müfredatı olduğu için bu müfredatı reddediyoruz. Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyoruz. Bu müfredatı geri çekin. Bize rağmen bu müfredatı öğrencilere dayatamazsınız.”

KAYA: SORGULAMAYAN, İTAAT EDEN BİR NESİL İSTENİYOR

Öv-Der İzmir Şube Başkanı Behram Kaya ise şunları kaydetti:

“ÇEDES ve benzeri müfredatla darbe vuruluyor. Sorgulamayan, hakkını aramayan, itaat eden bir nesil isteniyor. Bunun temelleri atılıyor. Velilere sesleniyorum. Kimse kurtarıcı beklemesin. Kurtarıcı kendinizsiniz. Çocuğunuzun nasıl eğitim aldığını, nereye gittiğini, hangi tarikat ve cemaatin hangi kursa götürdüğünü takip etmek sizin görevinizdir.”

Kaynak: ANKA