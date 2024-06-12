Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batı çevreleri için kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçecek.

Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
Uzmanlardan 'sıcak hava'ya karşı uyarı! Araçlarda yanıcı malzemeleri bulundurmayın Uzmanlardan 'sıcak hava'ya karşı uyarı! Araçlarda yanıcı malzemeleri bulundurmayın
5 yıldızlı termal otelde yangın! 5 yıldızlı termal otelde yangın!
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Diyanet'ten milyonluk yemek ihalesi: "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak" "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak"