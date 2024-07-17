'Yüksek Ses' Uyarısı Silahlı Çatışmaya Döndü!

Esenler’de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir şahıs uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

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'Yüksek Ses' Uyarısı Silahlı Çatışmaya Döndü!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler’de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı. İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, “sen bekle” diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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