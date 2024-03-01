Yöneticilere kiralanan araçlar kriz yarattı: “Biz neden Passat’a biniyoruz?”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'araç krizi' iddiası gündemde. Diyanet’e bağlı 12 birimde görevli yöneticilere kiralanan araçlar tartışma yarattı.

Yöneticilere kiralanan araçlar kriz yarattı: “Biz neden Passat’a biniyoruz?”

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “araç krizi”nin yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre, Mushafları İnceleme ve Strateji Başkanlığı gibi birimlerin de aralarında olduğu Diyanet’e bağlı 12 birimde görevli yöneticilere, Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş. üzerinden araç kiralandı.

Birim amirlerinin resmi plakalı makam araçları ve şoförleri olduğunu belirten Diyanet kaynakları, kiralanan araçların başkanlık içinde huzursuzluk yarattığını savundu.

Diyanet Vakfı’na bağlı KOMAŞ A.Ş. üzerinden kiralandığı öne sürülen araçların Skoda Superb marka-model olduğu bildirildi. Sivil ve seri plakaları olan toplam 12 araca, “Hafta sonları da kullanılabilsin, AVM’lere girip çıkarken dikkat çekmesin” gerekçesiyle siyah plaka takılmadığı belirtildi.

Araçların birim amirlerine dağıtılmasının ardından Diyanet bünyesindeki başkan yardımcıların, “Biz neden Passat’a biniyoruz?” şeklinde sitem ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Başkan yardımcılarının, “Biz daha üst makamdayız” diyerek lüks segment araç talebinde bulunduğu kaydedildi. Diyanet için tahsis edilen mevcuttaki makam araçlarının henüz 2021 yılında alındığını ve yeni olduğunu belirten Diyanet personeli, “Araçlar yeniydi” diye konuştu.

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Yöneticilere kiralanan araçlar kriz yarattı: “Biz neden Passat’a biniyoruz?” Yöneticilere kiralanan araçlar kriz yarattı