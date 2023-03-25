Yolcu360’ta teknik sorunlar işçilere fatura edildi; Taşeron şirket Webhelp, işçileri işten çıkardı

Call center hizmeti veren taşeron firma Webhelp kod 46’yı kullanarak Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi’nde çalışan işçileri işten çıkardı.

Yolcu360’ta teknik sorunlar işçilere fatura edildi; Taşeron şirket Webhelp, işçileri işten çıkardı

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yaklaşık 3 ay önce mücadeleye başlayan Webhelp işçileri yemek ücretleri ve mola düzenlemesi konusunda kazanımlar elde etmiş olsa da şartların hâlâ yetersiz olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceklerini duyurmuştu.

Call center hizmeti veren taşeron firma Webhelp kod 46’yı kullanarak Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi’nde çalışan işçileri işten çıkardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlatan Webhelp çalışanları, haksız işten çıkarılma süreçlerini ve öncesinde yaşadıklarını anlattılar.

İş akdinin kod 46 ile sonlandırıldığını kendisine bildirilmediğini belirten işçilerden biri, durumu başka bir arkadaşının kod 46 ile çıkarıldığını öğrendikten sonra fark ettiğini söyledi.

Sol Haber'de yer alan habere göre, teknik aksaklıklar sonucu oluşan sorunların işçilere mâl edildiğini kaydeden işçi, böyle durumlarda çalışanların uyarı, prim kesintisi hatta işten çıkarma ile karşılaşabildiklerini belirtti.

'BİZDEN KAYNAKLANMAYAN SORUNLARIN FATURASI BİZE KESİLDİ'

Uzun çalışma saatlerinde görev tanımı dışındaki işleri de yapmak zorunda bırakıldığını anlatan işçi şu ifadeleri kullandı:

“Normalde departman olarak bir ayrışma var. Ama bizim departmanımızda bir belirsizlik var. Kendi departmanımız dışında diğer departmanların da işlerini yürütmek durumunda kaldık. Birden fazla kişinin işini üstlenirken bize bir de satış hedefi veriliyordu. Benim çalıştığım departmanda süregelen teknik aksaklık müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyordu. Müşteri memnuniyetsizliği de işten çıkarmaya varan sonuçlar yaratabiliyor. Dolayısıyla bizden kaynaklanmayan aksaklıkların faturası yine bize kesiliyordu.”

Kod 46 ile işten çıkarılan bir diğer Webhelp çalışanı ise sürecin işine son verilmesinden yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleşen bir müşteri görüşmesinin gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarılmak istenmesi ile başladığını ifade etti.

Müşteri memnuniyetsizliği yönündeki iddia üzerine kendisinden istenen savunmayı verdiğini kaydeden işçi, işten çıkışına dair bilgilendirilmeden şirketin WhatsApp gruplarından çıkarıldığını söyledi.

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