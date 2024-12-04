Yenidoğan Skandalının Dibi Görünmüyor: Sağlıklı Bebeği Öldürdüler, Dosya 'Memur Suçları'na Gönderildi

SGK'dan daha fazla para almak için yenidoğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edilirken, bugüne kadar çete hakkında yaklaşık 350 şikayet daha yapıldı.

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre; Abdullah bebek, 28 Mart 2023’te Birinci Hastanesi’nde dünyaya geldi. Sağlıklı bir şekilde doğan bebeğin yoğun bakıma alınması gerektiği belirtildi ve dört gün sonra hayatını kaybetti. Altakroury ailesi ise olayın kamuoyuna yansımasının ardından şikayetçi oldu.

HASTANE ÇALIŞANLARI AYNI

Ailenin avukatı Hadi Dündar, bebek Abdullah’ın ölümünün dosyaya girmiş olan tape kayıtlarından sadece bir hafta önce gerçekleştiğini ve hastane çalışanlarının, doktorların, hemşirelerin aynı kişiler olduğunu vurguladı.

'BEKLEYEN 300 DOSYA VAR'

Dosyanın birleştirilmesi için savcılığa başvurduklarını aktaran Dündar, “Savcılıktan bakanlığa soruşturma izni için yazı gönderildi. Bu şekilde neredeyse 300 dosya daha var. İkinci dalga da böyle geldi zaten” dedi.

'DOSYA MEMUR SUÇLARINDA'

Abdullah bebeğin dosyasının şu an “memur şuçları” kapsamında olduğunu fakat örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilerek ana dosyaya eklenmesi gerektiğini vurgulayan Dündar, şunları söyledi:

“Dosya memur suçlarında. Ortada kanıtlar var. Bunun örgütlü suçlara alınması gerekiyor. Memur suçlarına giden dosya uzar. Biz uzamamasını ve şu anda görülen yenidoğan çetesi dosyasına eklenmesini istiyoruz. tape kayıtlarından sadece bir hafta önce öldürülmüş bebek. Gayet sağlıklıymış, aniden yoğun bakıma yatırılmış ve dört gün içinde hayatını kaybetmiş. Hastane, çalışanlar, doktorlar, hemşireler hepsi aynı ve yargılanıyorlar. Bu dosya hızlandırılırsa ana dosyaya eklenir. Böyle bir durumda savcılık ya ekleyip hızlandırır ya da memur suçlarında kalır. memur suçlarında kalması demek dosyanın üstünün örtülmesi isteniyor anlamına gelir. Önümüzde iki ihtimal var. Her şey savcılığın elinde.”

Kaynak: T24