Yediği şeker sonu oldu: Aile fark etti ama...
Siirt'te yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Şirvan ilçesinde oyun oynayan bir çocuğun boğazına şeker kaçtı. Ailenin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarımtepe köyündeki evlerinde kardeşiyle oyun oynayan Ömer Faruk Açıkça'nın boğazına şeker kaçtı.
Açıkça, durumunu fark eden ailesi tarafından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. (AA)
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