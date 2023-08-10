Yaşam tarzına müdahalede dur durak bilmiyorlar: Valiliğin yasaklamaları Nilüfer Müzik Festivali'ni iptal ettirdi

Bursa Valiliği’nin yasak yağdırmasının üzerine, Nilüfer Müzik Festivali’nin iptal edildiği açıklandı.

Bursa Valiliği'nin, Nilüfer Belediyesi’nin 1-2-3 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda 7’ncisini düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali’nde kamp yapılmasını ve alkol satışını yasaklamasından sonra, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivalin iptal edildiğini açıkladı.

Festivale getirilen kamp ve alkol yasağının geçen yıl da getirildiğini hatırlatan Erdem, "O günlerde bu engellemeye direnmiştik, geçen yıl festivalimizi kamplı yapmıştık. Ancak bu sene de aynı engellemeyle karşı karşıyayız" dedi.

Yasaklamaları yaşam tarzına müdahale olarak nitelendiren Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Gençlerin tarihini iple çektiği bir deneyim de aynı zamanda. İsteyen kamp yapıyor, atölye çalışmaları ile yeni dostlukları ediniyor. Krizlerin sıkıntılarını dışarıda bırakıp doğanın kucağında müzikle destekleniyor. Herkesin mutlulukla ayrıldığı bir iş yapıyoruz. 300 bin katılımcı ve 30 bin çadırlı misafir edindik. Ve hiç sorun yaşamadık. Emniyet güçleri de burada sorun çıkmadığı için bizlere teşekkür etmiştir. Yaşam tarzına müdahale ediliyor. 3 bine yakın başvuru vardı. Buraya gelmek için heyecan duyan yurt içi ve yurt dışından birçok genç vardı. Gençlerin soluk alacağı alanlar yok ediliyor. Biz bunu protesto ediyoruz. Festivali iptal etme kararı aldık. Satılmış biletlerin paralarını iade edeceğiz. Ve hukuk önünde mücadele etmeye devam edeceğiz."