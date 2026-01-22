Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Sadettin Saran Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sadettin Saran'ın, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, 'Kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Başkan Vekili Alan Kenan Saran, Genel Müdür ve Sorumlu Müdür Azade Zeynep Haksal ile futbol yayın organizasyonundan sorumlu Genel Müdür Emre Eren ve avukatları katıldı.

'YASA DIŞI BAHİSİ ÖZDENDİRMEK GİBİ BİR FAALİYETİMİZ YOK'

Duruşmada aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirten Saran, savunmasında, 'Ben Saran Onursal Başkanı ve kurucusuyum. Yaptığımız işlerden bir tanesi, esas işimiz olan spor yayıncılığıdır. Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz. Sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki yayınları da kanallarımızda yayımlıyoruz. Ağırlıklı olarak spor müsabakalarına ilişkin yayınlar yapıyoruz. Bizim hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirmek gibi bir faaliyetimiz ya da kastımız yoktur. Bizim dışarıdan sinyale dokunma şansımız yoktur. Bazı yayınları yurt dışından getiriyoruz. Örneğin bir futbol maçı gibi; biz bu yayının içerisinde konulmuş olan reklamlara müdahale edemiyoruz. Yurt dışından nasıl geliyorsa, biz de o şekilde yayımlıyoruz' dedi.

'UEFA BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜP BU KONUDA KAYGILARIMIZI ANLATTIK'

Hakimin, 'Yayıncı olarak yayına müdahale edebilme şansınız var mı?' sorusu üzerine Saran, 'Bu çok komplike bir durumdur, yapılabilir bir şey değildir. Sinyali bozar ve maç izlenemez hale gelir. Blurlama yapmak da mümkün değildir. Örnek verecek olursam, koşan bir futbolcu da blurlanır. Biz, hakkımızda soruşturma açılmadan önce bile yayıncılara 'temiz sinyal' şeklinde yayın vermeleri için uyarılarda bulunduk. Senelerdir bu iş böyledir; hakkımızda soruşturma açılmadan önce zaten bu girişime girmiştik. 'Herkes zaten böyle yayınlıyor' demedik. Hatta daha sonradan bir sonuca varamayınca, İtalya ve İspanya liglerindeki maçları sözleşmeye ve cezai şartlara aykırı olmasına rağmen yayından kaldırdık. Türkiye'de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Hatta ben ve kardeşim UEFA Başkanı'yla görüşüp bu konuyu konuştuk, kaygılarımızı anlattık. Daha sonra kendisi de bu konuyu Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünü söyledi. Ben devlet memuru çocuğuyum, dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suçla suçlanmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz. Bu nedenle ben ve arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZİM CANLI YAYINA MÜDAHELE HAKKIMIZ YOKTUR'

Kenan Saran ise savunmasında aylık gelirinin 4 milyon TL olduğunu belirterek, "Ben yönetim kurulu üyesi olarak şirketin yurt dışındaki yayınlarının pazarlıklarını ve sözleşmelerini yapan kişiyim. Saha içindeki fiziksel pano reklamları, maçın oynandığı ülkenin reklam ve liglerine aittir. Biz sadece futbol müsabakasının yayın hakkını satın alıyoruz; diğer hususlarla ilgili sözleşmede bir şey geçmez. Son yayıncı olarak bizim canlı yayına müdahale etme hakkımız yoktur. Abim Sadettin Saran'ın da dediği gibi, bunun önüne geçmek için UEFA Başkanı'yla bile görüştük. Hatta ben bizzat Madrid'e gittim. Görüşmeler sonucunda sanal reklamı durdurabildik" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: DHA