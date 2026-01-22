Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Dünya Bizim Dediğimize Geliyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 'Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Godot'u bekler gibi yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon 60 dernek 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleri ile ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.

TÜGİK istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi, gençlerimizin dinamizmi ve heyecanı ile bir araya getiriyor.

‘TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

‘TÜRKİYE’YE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARILARINI TATTIRDIK’

Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık. Fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe bunların hepsini aştık. Demokrasiden halk ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık.

‘BİRİLERİ HALEN HAZMETMEKTE ZORLANSA DA ARTIK KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN, İHRAÇ EDEN BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR’

Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var. Fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor.

‘DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR’

Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız ve daha nicesi siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız, firmalarımız, yatırımcılarımız, ülkemizin ticaret hacminin artmasında önemli roller üstleniyor.

‘21 ÇEYREK BOYUNCA KESİNTİSİZ BÜYÜMEYİ BAŞARDIK’

Tüm karalamalara, kampanyalara karşın ekonomimiz geçtiğimiz senenin 3’üncü çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü ekonomi oldu.

MAL İHRACATINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Geçtiğimiz yıl 273.4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Hizmet ihracatımız 123.1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396.5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında devrim yaptık. 2022’deki savunma ihracatımızı 2025’te 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik.

‘İHRACATÇILARIMIZA 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE REESKONT KREDİSİ KULLANDIRDIK’

Bizim prensibimiz şudur: Üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye’ye katma değer üreten, Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun hükümetimizin tam desteğine sahibiz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’nin büyüklüğünü 500 milyar TL’ye çıkardık. Yüksek teknolojili üretim hedefleyenler için HIT30 programını devreye aldık. İhracatçılarımızın günlük reeskont kredilerini 4.5 milyar TL’ye yükselttik. İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık.

‘ENFLASYONDA ÇOK DAHA DÜŞÜK ORANLARI YAKALAYACAĞIZ’

İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar TL hibe desteği vereceğiz. Kimseyi ayırmadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik. Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız.

Atığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. En büyük başarımız deprem konutlarının inşasıdır. Yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. 455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın bahtiyarlığını yaşadık.

‘MANDACI EKONOMİSTLERE ASLA KULAK VERMEYİN’

Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah’ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnını akıyla atlatacak Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye’miz olacak. Özellikle komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakarlıklarımızın emeklerimizin tarihi ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13.5 yıl boyunca bizi eleştirenler sırf ülkemize sığınan muhabirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak.

Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar.

Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Ekonomik tetikçilerin karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Türkiye’nin yolu da bahtı da hamd olsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkanlar verilecek. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlanacak.

Sonunda büyük ve güçlü Türkiye’nin olduğu yepyeni bir yolculuktayız. Bu yolu son 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte alacağız. Bugün hayal gibi görünen nice hedefe yine hep beraber ulaşacağız.

Kaynak: AA