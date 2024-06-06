Yargı kulisleri hareketli: 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde FETÖ temizliği bekleniyor

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ

Yargı camiasında tüm gözler 14 Haziran’da ilan edilmesi beklenen 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde.

Gerçek Gündem'in yargı kulislerinden edindiği bilgiye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire üyelerin kararnamenin taslak metni üzerinde çalışmalarında sona yaklaştı.

Kararname öncesinde Yargıtay üyeliğine 6 ismin seçileceği ünvanlıların görüşmelerine ise son hafta başlanacağı bilgisine ulaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın verdiği kararlarla "FETÖ iltisaklı" olduğu iddia edilen kişilerin görevlerine iade ediliyor olması kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Beşinci Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki göstermiş ve "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil" demiş ve "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAİBELİ KARARLARA İMZA ATANLAR GÖREVDEN ALINACAK

2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile geçmişte FETÖ davalarında "şaibeli" kararlara imza atmış aktif yargı mensuplarının deşifre edilerek bu isimlerin görevden el çektirileceği iddia edildi.

Daha evvel Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi iken Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan'ı Fethullah Gülen’e “FETÖ” diyerek “hakaret” ettiği gerekçesiyle tazminata mahkûm eden hâkim Muharrem Yiğittürk bu karar sonrasında terfi ettirilerek İstanbul’a tayin edilmişti.

Hâkim Muharrem Yiğittürk söz konusu davanın gerekçeli kararında şunları kaydetmişti:

"Davacı Fethullah Gülen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkûmiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkûmiyet kararı verilse dahi ‘FETÖ’ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır."

Yiğittürk'ün bu ifadeleri kamuoyunda tepkilerle karşılaşmıştı.

Öte yandan FETÖ ile irtibat ya da iltisakları tespit edilen yargı mensupları hakkında hazırlanan dosya Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi’nce tespiti yapılan yargı mensupları hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem