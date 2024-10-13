Yağma Yapan Sahte Polisler Yakalandı: 7 Tutuklama

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Belkahve Tüneli çıkışında, gıda dağıtımı yapan bir aracın yağmalanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma sonucu çakar takılmış iki araçla kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin gıda dağıtımı yapan aracı durdurduğu, arama yaptıkları sırada buldukları 50 bin lirayı zorla aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu olay sonrası da mağdura telefonla ulaşıp tehdit ederek 200 bin avro daha istedikleri tespit edildi.

Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle U.Ö. (26), T.H. (19), B.K. (23), S.Ç. (24), D.P. (19), K,K. (25) ve M.T. (24) Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA