Vapurda hiç tanımadığı kişinin saçını yaktı! O anlar kamerada
İstanbul'da vapurda bir yolcu, hiç tanımadığı başka bir yolcunun saçını yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir vapurda arka tarafta oturan yolcu ayağa kalkarak, ön koltukta oturan yolcunun saçlarını çakmakla yaktı. Saçlarının yandığını gören yolcu saçlarını elleriyle söndürüp saçını ateşe veren yolcuya saldırdı.
İki yolcu arasındaki yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurun içindeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
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