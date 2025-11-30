Van’da Korkunç Kaza! Araçtaki 3 Kişi Aranıyor

Van-Hakkari kara yolunda bir otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı. Araçta 3 kişinin bulunduğu belirtilirken, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da Korkunç Kaza! Araçtaki 3 Kişi Aranıyor
Van’da bir otomobil, Zernek Baraj Gölü’ne düştü. Araçta 3 kişinin bulunduğu belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Kaza, sabah saat 09.30 civarında Van-Hakkari kara yolunun 45. kilometresinde gerçekleşti. Sürücü ve aracın plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, göle yuvarlandı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Olayın ihbar edilmesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, otomobilde bulunan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Van
