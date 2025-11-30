Bir İlaçlama Faciası Daha! Bu Kez Adres Çorum... 3 Aile Zehirlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Türkiye’de gıda ürünleri ve zirai ilaçlama uygulamaları sonucu yaşanan zehirlenme vakalarında artış yaşanıyor. Birçok ilden benzeri haberler gelirken, son haber Çorum’dan geldi.

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’ndeki bir apartmanda dün akşam yaşanan olayda, bir dairede yapılan haşere ilaçlamasının ardından 3 aileden 8 kişi rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulması üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

İLAÇLAMAYI YAPAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çorum Emniyeti, apartmanda yapılan ilaçlamayı gerçekleştiren A.U.’yu gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, 29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinlerinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunduğu belirtildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde uçucu organik bileşik (VOC) tespit edildiği, yalnızca ilaçlanan dairede ve söz konusu katta etki görüldüğü, ortak kullanım alanları ve diğer dairelerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı kaydedildi. Büyükler 8 saat, çocuklar ise 24 saat müşahede altında tutuldu.

Valilik açıklamasında ayrıca, hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.





Kaynak: DHA