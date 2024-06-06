Valilik Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı: İşte gerekçesi

Afyonkarahisar Valiliği, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdı.

Valilik, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istedi.

AfyonPostası'nda yer alan habere göre, Valiliğin yazısında, Irak uyruklu kişinin spor salonu açmak için evrakları tam olmasına rağmen bekletildiği ve belediyeden kendisine “İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak” denildiği iddia edildi.