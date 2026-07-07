Uzaklaştırma Kararına Rağmen Dehşet: Otobüs Durağında Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu
Şanlıurfa'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 67 yaşındaki Ahmet Dişçi, otobüs durağında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi tabancayla peş peşe ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli, olay yerinde polisin gelmesini bekleyerek teslim olurken, Emine Dişçi'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Şanlıurfa oldu. Olay, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi.
İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşılaştı. Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayla Emine Dişçi'ye peş peşe ateş ettikten sonra elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA