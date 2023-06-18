Ünlü iş insanına aldatma davası: Bilgisayarında 400 fotoğraf bulundu

Kısa adı “KÖİ” olan kamu ve özel sektör ortaklığı ile yapılan projelere ilişkin yurtiçi ve yurt dışında danışmanlık yapan Dr. Aydın’a yönelik dava İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde açıldı. Anılan davanın açıldığı süreçte davayı açan H. Aydın ile iki çocuğu için de ‘koruma kararı’ verilmesi talebinde bulunuldu.

Dava dilekçesine göre, Dr. Aydın’ın ikinci bir kadınla ilişkisine ilişkin ‘bilgiye’ tesadüf sonucu ulaşıldı. Buna göre, Aydın çiftinin 16 yaşındaki kızı, babasının bilgisayarında gezindiği sırada çok sayıda dosyaya ulaştı. Ayrı ayrı klasörler olarak açılmış dosyalarda, baba Aydın’ın, başka bir kadınla cinsel içerikli fotoğraf ve görüntüleri yer alıyordu.

400 fotoğraf ve video bilgisayarda toplamda 400 kadar fotoğraf ve video, Aydın’ın, yabancı uyruklu D. N. isimli bir kadınla aynı otel odasında ve araçta yakın temasının olduğunu gösterdi. Aydın’ın, D. N. ile olan ilişkisine yönelik ilişkisini ortaya koyan görüntüleri, çiftin kızlarının da izlemek durumunda kaldığı bilgisi dilekçede yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TESADÜFEN BULUNDU

H. Aydın, eşine ilişkin ortaya çıkan bir dizi ‘delil’ sonrası, geçen yıl boşanma davası açtı. Boşanma davasının yanı sıra, Aydın’a yönelik ‘uzaklaştırma’ kararı verilmesi de talep edildi. Dava dilekçesinde “Yasak ilişki yaşayan tarafların birlikte yaşadıkları tüm sosyal ve cinsel ilişkinin detayları ile görüntülendiği, bu deliller müşterek çocuk tarafından, babasının bilgisayarında gezindiği sırada tesadüf sonucu elde edilmiştir” denildi.

"EŞİNE ŞİDDET UYGULADI"

Koruma talepli dilekçede “Daha önce de çocuklarının önünde eşi müvekkil H.’ye şiddet uygulayan gerek sözlü gerekse de fiili şiddet ile müvekkili yıldırmaya çalışan davalının kendisine açılmış olan davayı öğrenmesi ile birlikte müvekkile ve keza hakkındaki delilleri elde edip annesi ile paylaşmış olması sebebiyle çocuk Z. D'ya karşı şiddet girişimi olacağı açık ve nettir” ifadelerine yer verildi. Dilekçede, H. Aydın’ın yanı sıra iki çocuğunun da korunması gerektiği kaydedildi. ‘Aramızdaki sorunu çözdük’ mesajı İki çocuk sahibi çifti arasındaki boşanma davası devam ederken Dr. Aydın, danışmanı aracılığı ile Halktv.com.tr’ye verdiği bilgide “Eşimle aramızdaki sorunu çözdük. Aynı evde yaşamaya devam ediyoruz. Eşim davasını çekti” dedi. Aydın, davanın çekildiğine dair herhangi bir belge paylaşmadı. Halktv.com.tr muhabirinin telefonla ulaştığı H. Aydın’ın avukatı ise herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.

MÜSİAD GENEL SEKRETERLİĞİ YAPTI

2009-13 döneminde MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Sekreteri olarak görev yapan Dr. Aydın’ın, 2013 yılında kurduğu bir danışmanlık şirketi bulunuyor. Aydın aynı zamanda, 1 milyar 25 milyon lira sermayeli bir telekomünikasyon şirketinin de yönetim kurulunda.